Индекс инфляционных ожиданий населения снизился.

Экономические ожидания украинцев в мае не претерпели значительных изменений, однако граждане стали больше ожидать роста курса доллара в самые большие месяцы.

Об этом говорится в исследовании потребительских настроений в Украине за май Info Sapiens.

"В мае 2025 года без значимых изменений в потребительских настроениях населения Украины. После определенного падения в апреле 2025 года, индекс и его составляющие остаются стабильными. Единственное значимое изменение - повышение индекса девальвационных ожиданий, население Украины ожидает роста курса доллара в течение ближайших трех месяцев", - отметили аналитики.

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Так, в мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 0,1 пункта и составляет 121 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,5 п. и составляет 180,8 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,1 п. и составляет 139,3 п.

Индекс экономических ожиданий украинцев в мае вырос на 0,1 п. и составляет 92 п. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения составляет 90,5 п., что на 1,8 п. ниже уровня этого показателя в апреле. Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,1 п. и составляет 78,4 п., а индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) снизился на 0,3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 107 п.

Следует отметить, что индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Респонденты отвечают на ряд вопросов типа "Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние шесть месяцев?", "Вы считаете, что следующие двенадцать месяцев будут для экономики страны благоприятным или неблагоприятным временем?" и т.п. По каждому из этих вопросов определяют соответствующий индекс.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

С начала июля курс доллара демонстрирует стабильность, а вот курс евро растет ежедневно. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует покупать доллары, пока держится выгодный курс.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что на данный момент стоит обратить внимание на пополнение депозитов, покупку долларов. Евро как инвестиции рискованны, потому что курс высокий.

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