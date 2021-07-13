В частности, их обязали исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности.

Национальный банк определил порядок осуществления надзора за соблюдением кредитодателями, новыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

Об этом регулятор сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что Нацбанк в частности установил квалификационные требования для работников коллекторских компаний и лиц, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров, а также ввел порядок применения мер воздействия к участников коллекторского рынка.

"Цель документа - обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности", - сказано в сообщении.

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Надзор за соблюдением требований по этическому поведению, установленных законом "О потребительском кредитовании" и нормативно-правовыми актами Национального банка, будет осуществляться в форме безвыездного надзора и инспекционных проверок.

В случае выявления нарушений установленных требований по этическому поведению, Национальный банк будет применять меры воздействия, в частности налагать штрафные санкции.

Справка УНИАН. Коллектор - это работник коллекторской компании, который специализируется на работе с проблемными должниками.

Коллекторская компания - предприятие, которое предоставляет услуги взыскания просроченных долгов.

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Автор: Богдан Слуцкий