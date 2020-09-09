Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

В июле Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Звонки и угрозы

"Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту. Поэтому граждане обращаются в Национальный банк с просьбами разъяснить, законно ли действуют коллекторы и как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков", - говорится в сообщении.

"Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которому не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес - это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия собственника", - добавили в НБУ.

Отмечается, что если коллектор угрожает, он также нарушает законодательство.

Угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. - это нарушение ряда статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3, 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182).

Обман со стороны коллекторов

"Если коллектор угрожает принудительно взыскать долг - это обман. Лишь органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальных процедур. Коллекторские компании могут только информировать должника или поручителя о наличии долга", - подчеркивают в НБУ.

Что делать?

Нужно узнать название коллекторской компании, представители которой звонят.

"Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки. Если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240. Также стоит обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных. В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Что изменится

Отмечается, что НБУ присоединился к разработке законопроекта, над которым работает профильный комитет Верховной Рады, который должен четко определить правила работы коллекторов, запретить неэтичное поведение и установить санкции за нарушения.

Среди главных изменений, предлагаются:

банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора должны предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту;

коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения;

Национальный банк будет вести реестр коллекторов;

банки и финансовые компании будут контролировать поведение привлеченных ими коллекторов, а также будут обязаны сообщать НБУ о заключенных сделках с коллекторами.

Защита от коллекторов

25 августа 2020 года Нацбанк Украины заявил о том, что планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о введении механизма защиты прав и законных интересов должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности.

Законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" был зарегистрирован в Раде 12 сентября 2019 года.

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Автор: УНИАН