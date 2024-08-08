По словам банкира, такие ограничения можно считать частью глобальной стратегии борьбы с нелегальными p2p-переводами.

Банки ограничили проведение транзакций с кодом категории бизнеса "Азартные игры" за счет карточного кредитного лимита. Об этом в комментарии УНИАН сообщила ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко.

По ее словам, такие ограничения соответствуют постановлению НБУ во исполнение Решения СНБО от 20 апреля 2024 года по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет: "Банками были инициированы определенные настройки и ограничения, которые делают невозможным проведение азартных транзакций, которые пытаются осуществить клиенты кредитными средствами", – отметила она.

Кроме того, по словам эксперта, такие ограничения можно считать частью глобальной стратегии борьбы с "черными" p2p-переводами, которая предусматривает внедрение лимитов на осуществление транзакций по количеству операций и суммам. Павленко рассказала, что новые возможные ограничения по суммам (до 100 тыс. грн в месяц) и количеству транзакций (30 в месяц) будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту).

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"При этом на счет могут поступать другие средства (заработная плата, пенсия, стипендия, помощь родственников и т. д.) Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров. Таким образом, для рядового картодержателя, никаких изменений по сути не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых "лимитов", – отметила банкир.

Она также рассказала об алгоритме выявления банком подозрительных транзакций, осуществляемых с противоправной целью, которые также могут быть связаны с участием держателя карты в нелегальных азартных онлайн-играх.

Так, коммерческие банки придирчиво изучают нетипичную активность электронного платежного средства по сравнению с другими периодами (например, резкое увеличение количества карточных расчетов в отдельные дни), увеличение объемов финансовых операций не подкрепленных официальными документами. Также банки осуществляют анализ соответствия операций с имеющимися данными о клиенте (его место работы, источник доходов и т. д.) и изучают интернет-ресурсы, на которых клиент покупает товары, оплачивает услуги или же с которых он получает средства.

"Большинство клиентов, пользующихся банковской услугой по p2p-переводам, обычно осуществляют небольшое количество операций на незначительные суммы. Поэтому чрезмерная активность с их стороны всегда тщательно анализируется. Ведь опосредованно банк может быть втянут или же стать соучастником возможных противоправных действий. Репутация финучреждения приобретается годами, которую можно потерять только из-за одного, но громкого скандала", – подчеркнула Павленко.

Также эксперт отметила важность соблюдения "гигиены клиента": прежде всего ни в коем случае не стоит соглашаться на предложения легкого заработка за перевод средств. Все, что нужно, чтобы якобы "заработать" – это открыть новый банковский счет или передать свой старый счет включая реквизиты и доступ к интернет-банкингу в использование третьим лицам. За это предлагают разовое вознаграждение или проценты от суммы проведенных платежей.

По данным Павленко, на такое предложение часто соглашаются пенсионеры, студенты, лица с невысоким уровнем дохода. И часто они не задумываются о последствиях таких действий, но "продав" свои данные за относительно незначительные деньги, клиент подвергает себя большим проблемам.

"Ведь регулятор планирует создать специальные централизованные реестры, в которые будут вноситься данные лиц, которые были вовлечены в подобные схемы. Этими данными будут пользоваться все участники банковского и финансового рынков. Соответственно, граждане, попавшие на крючок мошенников, будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам и, вероятно, будут иметь проблемы с трудоустройством. Именно поэтому мы советуем всегда быть осмотрительными: копеечная выгода не стоит лишения финансовой свободы", – подытожила Павленко.

Ограничение карточных операций – что известно

Как писал УНИАН, Национальный банк планирует ввести ограничения на исходящие переводы с карты на карту между физическими лицами. Сейчас обсуждаются лимиты по сумме и количеству таких операций – 100 тысяч гривень и 30 операций в месяц соответственно. Необходимость в таком ограничении возникла вследствие значительного роста количества мошеннических операций с использованием банковских карт и нашествия онлайн-казино.

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