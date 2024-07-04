Сейчас продолжаются обсуждения этого вопроса между Нацбанком и волонтерами.

Национальный банк планирует вводить ограничения на карточные переводы между физическими лицами, и сейчас продолжаются обсуждения этого вопроса с волонтерами. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы хотим, чтобы позиция и политика, которую Национальный банк реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятной и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу относительно этого решения", – сказал Пышный.

Он отметил, что команда НБУ сейчас находится на второй итерации обсуждения с волонтерской средой.

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"Собираем их позиции, анализируем и будем выходить, я надеюсь на следующей неделе, на очередную встречу и открытое обсуждение с ними. Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", – подчеркнул глава Нацбанка.

Ограничение карточных переводов – что известно

Как писал УНИАН, в мае стало известно, что Национальный банк планирует ввести ограничения на исходящие переводы с карты на карту между физическими лицами. Лимиты по сумме и количеству таких операций планируются в объеме 100 тысяч гривень и 30 операций в месяц соответственно.

В НБУ подчеркнули, что необходимость в таком ограничении возникла вследствие значительного роста количества мошеннических операций с использованием банковских карт.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в феврале сообщал, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом".

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