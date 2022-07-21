НБУ скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 гривни за доллар. Что это значит?

Такой шаг был неизбежным поскольку режим множественных курсов сам по себе является причиной оттока валюты из системы. Если кто-то может купить доллар США по 29,25 грн, а продать по 36-37 грн, то этот кто-то непременно это будет делать. Доходность от такой операции настолько велика, что покрывает все риски.

Иными словами, существование такой высокой маржи само по себе начинает извлекать из валютных резервов все больше и больше валюты. Кроме того, каждый экспортер постоянно задает себе вопрос: "Зачем я буду заводить валюту и продавать сейчас по 29,25, если я могу это сделать чуть позже по 36-37 грн за доллар?". Как следствие, приток валюты становится меньше, чем он мог бы быть, потому что экспортеры начинают занимать выжидательную позицию.

Корректировка курса, конечно, добавит немного жара к инфляционным процессам, потому что если раньше тот же бензин импортировали по цене доллара 29,25, то теперь это будет 36,6. Это прямо повлияет на стоимость топлива и, как следствие, на стоимость всех товаров.

Однако есть и положительная сторона этого процесс - это дополнительные доходы бюджета. При официальном курсе 36,6 доходы от налогов на импорт автоматически вырастут на 25%. За счет нас с вами? Да. Но на сегодня альтернатива этому является масштабная эмиссия гривны, что рано или поздно повлечет за собой новые и новые волны валютных шоков. Корректировка курса должна определенным образом ослабить потребность в дополнительной эмиссии. И, надеюсь, это действительно произойдет.

Для обычного гражданина, интересовавшегося приобретением валюты, ситуация с ней почти не изменится. Скорее всего, будет определенная турбулентность с попыткой воспользоваться испугом сограждан и людям будут предлагать доллар, например, по 40 или что-то такое. Но потом ситуация стабилизируется. Более того, если удастся нарастить вывоз зерна на экспорт, то не исключаю даже определенное укрепление валюты.

Дополнительно, сейчас весь мир занимается вопросом глобальной инфляции. Мировые лидеры работают над тем, чтобы цена энергоносителей пошла вниз.

Наступит момент, когда цивилизованный мир наконец перестроит свои цепочки поставок, и шок от исключения России из этих самых цепочек пройдет. Центробанки мира еще больше "зажмут" монетарную политику и цены на ключевые товары начнут обратное движение. Поэтому даже не уверен, что нужно запасаться топливом, ибо из ситуации 2 доллара за 1 литр мы рано или поздно вернемся к традиционной - 1 доллар за 1 литр.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина