Геймеры нашли способ 'бесплатно' купить GTA 6, но получится не у всех

Стандартная версия игры обойдется в 3500 грн, а полное издание – в 4300 грн, что заметно выше привычных ценников.

Долгожданная Grand Theft Auto 6 уже доступна для предварительного заказа, и один из пользователей Xbox сумел бесплатно получить экшен – вообще не потратив свих денег.

Пользователь Reddit рассказал, что обменял на предзаказ Ultimate-издания GTA 6 бонусные баллы программы Microsoft Rewards, которая позволяет копить баллы и обменивать их на подарочные карты Xbox. За пару лет он накопил 100 000 баллов – этого хватило для получения подарочной карты на $100 и покупки премиум-версия игры.

Пользователь показал подтверждение предзаказа, где видно, что игра была оплачена средствами с баланса учетной записи Microsoft.

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Программа лояльности Microsoft Rewards позволяет пользователям Xbox и ПК зарабатывать баллы за выполнение повседневных действий в экосистеме Microsoft. Способов заработать баллы достаточно много:

поисковые запросы в Bing.

покупки в сервисах Microsoft.

ежедневные и еженедельные задания на специальной панели управления.

прохождение внутриигровых квестов, доступных подписчикам Xbox Game Pass.

Этот способ абсолютно легален и доступен любому участнику программы Microsoft Rewards, правда, быстро накопить 100 000 баллов не получится – обычно на это уходят месяцы, а в некоторых случаях годы регулярного использования сервисов Microsoft.

Тем не менее для тех, кто и так активно использует экосистему Microsoft, это вполне рабочая стратегия получить GTA 6 бесплатно: во всяком случае, если компания не изменит правила программы.

Напомним, GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Релиз на ПК ожидается позднее. Инсайдер DetectiveSeeds считает, что на компьютерах экшен выпустят в феврале 2027 года.

На прошлой неделе Rockstar открыла предзаказы Grand Theft Auto 6. В Украине самую дешевую версию оценили в 3500 грн, а за ультимативное издание придется выложить еще 800 грн сверху.

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