Тарабарова призналась, хочет ли участвовать в Нацотборе на 'Евровидение'

Светлана также рассказала, за кого болела на конкурсе в этом году.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова ответила на вопрос, хотела бы она принять участие в национальном отборе на "Евровидение".

Не секрет, что последние несколько лет она помогает представителям Украины на "Детском Евровидении". Однако призналась, что имеет амбиции также стать участницей национального отбора на международный песенный конкурс.

"Я хочу, конечно, но отдавала предпочтение детям. Я почувствовала, что могу очень многое дать детям. Это действительно моя любовь. Я получаю от этого огромное удовольствие. И нам удалось за три года показать отличный результат. Тем не менее я бы очень хотела принять участие, но мне не нравится тенденция нашего национального отбора. Все хотят чего-то новенького, как обычно, взрослого артиста будут обливать грязью. Не хочется ставить себя на один уровень с участниками конкурса", – подчеркнула Тарабарова в интервью Славе Дёмину.

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Свиталана также рассказала, за кого болела на национальном отборе в этом году.

"За Лауда. У меня есть скриншот. Но на самом деле – это был сложный отбор для меня. "Евровидение" – это конкурс хитов. Песня должна срывать публику. На этом национальном отборе, мне показалось, не хватило именно хита", – добавила звезда.

К слову, певица LELEKA с песней "Ridnym" заняла 9-е место на "Евровидении-2026", которое прошло в Вене.

Напомним, ранее представительница Украины на "Евровидении-2026" рассказала о запретах на конкурсе.

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