Цены на нефть падают в ожидании переговоров США и Ирана: сколько стоит баррель

Котировки нефти марок Brent и WTI почти вернулись к довоенным уровням.

Цены на нефть во вторник, 30 июня, снизились и движутся к самому значительному квартальному падению с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Инвесторы следят за возможными переговорами между США и Ираном на фоне хрупкого временного перемирия после четырехмесячного конфликта, пишет Reuters.

Августовские фьючерсы на нефть Brent, срок действия которых истекает во вторник, по состоянию на утро подешевели на 30 центов, или 0,41%, – до 72,85 доллара за баррель. Цены на этот контракт снижаются уже третий месяц подряд, и за июнь он просел примерно на 21%.

Американская нефть WTI с поставкой в августе потеряла 13 центов, или 0,2%, опустившись до 70,62 доллара за баррель. Контракт дешевеет второй месяц подряд и с начала июня уже потерял примерно 20%. Котировки как Brent, так и WTI почти вернулись к уровням, которые были до начала войны.

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"Последняя деэскалация между США и Ираном, безусловно, является положительным сигналом для мировых финансовых рынков, однако ее не стоит воспринимать как конец неопределенности вокруг энергетического сектора", – отметила старший рыночный аналитик XS.com Рания Гуле.

Ожидалось, что на этой неделе делегации Ирана и США проведут переговоры в Дохе. Однако Тегеран в понедельник заявил, что никакой встречи не запланировано, в то время как ракетные обстрелы с обеих сторон в выходные поставили под сомнение устойчивость временного перемирия.

Неопределенность относительно возможности переговоров подчеркивает хрупкость договоренностей о прекращении боевых действий, достигнутых 17 июня. Конфликт нарушил глобальные поставки нефти через Ормузский пролив и создал политические риски для президента США Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

Инвестиционный банк Morgan Stanley понизил прогноз средней цены на эталонную нефть Dated Brent в 2027 году на 5 долларов за баррель. Теперь банк ожидает цену на уровне 75 долларов за баррель в первой половине года и 70 долларов – во второй. Причина - ожидаемое увеличение коммерческих запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Также Morgan Stanley прогнозирует, что в 2027 году мировой рынок нефти будет иметь профицит в 4,8 млн баррелей в сутки.

Несмотря на новые атаки на суда в Ормузском проливе и возобновление ударов между США и Ираном, производители на Ближнем Востоке продолжают отгрузки нефти и сжиженного природного газа (СПГ), свидетельствуют данные судоходного мониторинга. На прошлой неделе интенсивность движения судов достигла самого высокого уровня с начала конфликта в конце февраля.

Ситуация в Ормузском проливе – последние новости

Представители Омана сообщили европейским чиновникам, что возвращение к довоенному статус-кво в отношении Ормузского пролива невозможно. Танкеры, проходящие через пролив, могут быть вынуждены платить.

Трафик через Ормузский пролив вырос впервые после недавних нападений Ирана на суда в этом водном пути, причем все больше операторов отправляют танкеры для перевозки сырой нефти в Персидский залив.

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