Популярная украинская актриса родила первенца (фото)

Клавдия лишь недавно публично объявила о своей беременности, а уже сегодня, 30 июня, появилась с ребенком.

Звезда фильмов "Реванш" и "Узнай меня" Клавдия Дрозд родила первенца.

Радостной новостью новоиспеченная мамочка поделилась в своем Instagram и показала первые фото маленького сына. К слову, имя мальчика она пока держит в секрете.

А еще актриса опубликовала забавное видео, на котором сначала стоит с округлым животиком, а после прыжка держит малыша на руках.

"Вот бы и в жизни так же быстро… 40 недель и 2 дня, и каких-то 4 часа – и мы встретились", – подписала ролик 28-летняя Клавдия.

К слову, ранее стало известно, что 43-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй беременна в третий раз. Звезда фильмов "Дьявол носит Prada", "Дневники принцессы" и других картин опубликовала видео, на котором показала заметно округлившийся животик. Кстати, у нее уже есть два сына: 10-летний Джонатан Роузбенкс Шульман и 7-летний Джек Шульман. Пол третьего ребенка знаменитость пока не раскрыла.

А ещё 31-летняя украинская актриса Екатерина Тишкевич объявила о беременности.

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