Морская пехота США получила 'слепые' истребители F-35: в чем причина

США впервые подтвердили поставку F-35 без радаров, а Пентагон признал проблемы с боеготовностью и задержки в работе ключевых систем.

Корпус морской пехоты США получил шесть истребителей F-35B без одного из ключевых элементов оборудования – бортового радара. Если ранее о таких поставках сообщали только СМИ, то теперь это впервые официально подтвердило руководство программы F-35, пишет портал Forsal.

В ходе слушаний в комитете Сената США директор Объединенного программного управления F-35 генерал-лейтенант Грегори Масиелло подтвердил, что шесть самолетов были переданы морской пехоте с установленным балластом вместо нового радара AN/APG-85.

Причиной стали задержки с производством новых радиолокационных станций компании Northrop Grumman. В то же время установить старые радары AN/APG-81 невозможно из-за изменений в конструкции новых серий F-35.

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Без радара истребитель фактически "слеп"

Радар F-35 используется не только для обнаружения и сопровождения целей. Он интегрирован с системами радиоэлектронной борьбы и самообороны самолета.

Отсутствие радара означает, что F-35 не только "слепы", но и в значительной степени лишены возможностей самообороны. Из-за этого самолеты без радара не могут выполнять боевые задачи или участвовать в полноценной боевой подготовке. Их можно использовать только для базового обучения пилотов.

По данным американских СМИ, аналогичные F-35 без радаров позже в этом году могут получить также Военно-воздушные силы и Военно-морские силы США.

В Пентагоне объясняют это желанием не останавливать производство самолетов. Их планируют дооснастить радарами уже после передачи военным.

Лишь каждый четвертый F-35 полностью готов к бою

Проблемы с новыми самолетами совпали с ухудшением общей боеготовности американского парка F-35.

По данным Управления по вопросам подотчетности правительства США (GAO), доля истребителей, способных выполнять весь спектр боевых задач, снизилась с 38% в 2020 году до всего лишь 25% в 2025 году.

Сенатор Марк Келли в ходе слушаний отметил, что даже по оптимистичным оценкам руководства программы полностью боеготовыми остаются примерно половина самолетов F-35.

Новости боевой авиации – самое интересное

Ранее пилот ВВС США Дэйв Берке, который за свою карьеру летал на четырех самых совершенных истребителях, когда-либо находившихся на вооружении американской армии, поделился своим опытом и рассказал, какой из самолетов произвел на него наибольшее впечатление.

Берке отметил, что люди часто спрашивают его, какой истребитель был его любимым. Он добавил, что каждый самолет был хорош по-своему, но один выделяется среди остальных.

"Краткий и простой ответ: F-22 Raptor – это уникальный самолет. Управлять им было потрясающе, и ему действительно нет равных в мире, где он эксплуатируется", – рассказал пилот.

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