В этой стране запрещают продавать влажные салфетки: вот почему

Королевство постепенно отказывается от популярного средства гигиены.

Великобритания решила отказаться от одноразовых влажных салфеток, содержащих пластик. Об этом сообщает Mindmegette.

Запрет коснется как магазинов, так и онлайн-продаж, и будет вступать в силу поэтапно в разных частях страны.

Оказывается, проблема не такая уж и новая. Большинство привычных влажных салфеток на самом деле содержат пластиковые волокна – именно они делают ткань прочной, но в то же время и "бессмертной": такие салфетки разлагаются годами. А если их неправильно выбрасывать или смывать в унитаз, они забивают канализацию и попадают в реки и моря в виде микропластика. Добавляет хлопот и то, что производство этих салфеток сопровождается немалыми выбросами парниковых газов.

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Поэтому и решили действовать постепенно, но решительно. Уэльс первым откажется от продажи таких салфеток – с 18 декабря 2026 года. Вслед за ним последуют Северная Ирландия и Англия в мае 2027 года, а последней станет Шотландия в августе того же года.

Под запрет попадут детские салфетки, средства для снятия макияжа, влажная туалетная бумага, антибактериальные салфетки для рук, продукция для личной гигиены и бытовые салфетки для уборки.

Впрочем, не все так катастрофично. Салфетки без пластика в составе останутся на полках, как и многоразовые варианты. Исключение сделали и для медицинских изделий – их и в дальнейшем смогут распространять аптеки и больницы при определенных условиях.

А вот тем, кто думает, что "безпластиковые" салфетки можно смело смывать, стоит разочароваться. Эксперты предупреждают: даже биоразлагаемые или "отслаивающиеся" варианты не стоит выбрасывать в унитаз, ведь в канализации они разлагаются недостаточно быстро, а некоторые еще и выделяют микроволокна. Самое разумное решение – выбрасывать любые использованные салфетки вместе с обычным мусором, независимо от состава.

Экологические решения

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили новый вид пластика, который научили саморазрушаться по команде. Исследователи внедрили в материал "спящие" бактериальные споры и ферменты, расщепляющие пластик, – в результате он полностью разлагается за шесть дней и не образует микропластика.

В основе разработки – двухферментный подход: бактерии Bacillus subtilis запрограммировали на выделение двух ферментов, разлагающих пластик, – один разрывает случайные цепи, другой последовательно деполимеризует материал. Пока материал находится в "спящем" состоянии, споры неактивны, но стоит добавить подогретый питательный бульон – и процесс разложения запускается.

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