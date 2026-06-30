Путин неожиданно признал, что не имел договоренностей с Трампом на Аляске: WP назвал причину

Путин впервые признал, что во время саммита с Дональдом Трампом в Анкоридже не было достигнуто никаких договоренностей о прекращении войны в Украине.

Президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что во время прошлогоднего саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже не было заключено ни одного соглашения о прекращении войны в Украине.

Это заявление резко контрастирует с предыдущими утверждениями российских чиновников, которые месяцами уверяли, что именно тогда была заложена основа будущего "мирного урегулирования", пишет The Washington Post.

В воскресенье российский лидер заявил, что никаких официальных договоренностей стороны не достигли.

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"В Анкоридже действительно не было достигнуто никаких договоренностей", – сказал Путин.

В то же время он уточнил, что во время встречи лишь обсуждались возможные варианты урегулирования войны:

"Дух Анкориджа – хотя он и не был зафиксирован в каких-либо официальных документах, и никто не ставил никаких подписей – в Анкоридже мы обсуждали определенные возможности для урегулирования кризиса в Украине".

Лавров обвинил США, но Рубио ответил

Перед заявлением Путина глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что Вашингтон якобы не выполнил договоренности, достигнутые на Аляске.

"Саммит был уловкой США, чтобы выиграть время для перевооружения киевского режима", – заявил Лавров.

Однако государственный секретарь США Марко Рубио категорически опроверг существование какого-либо соглашения. Он заявил:

"Если бы было соглашение, война бы закончилась".

По словам Рубио, Россия по-прежнему выдвигает территориальные требования. "Россия хочет, чтобы весь Донецк был передан ей", – сказал госсекретарь США.

Почему Кремль изменил риторику

Как отмечает издание, признание Путина прозвучало на фоне ухудшения ситуации для России.

Несмотря на сохранение преимущества в живой силе и ракетном вооружении, российское наступление практически остановилось. В то же время Украина значительно расширила использование дальнобойных беспилотников, которые регулярно атакуют военные объекты и логистику РФ, а также оккупированный Крым.

Российские аналитики также обращают внимание на экономические трудности, проблемы с набором контрактников и все большее влияние войны на жизнь внутри страны.

Российский политолог Федор Лукьянов считает, что после саммита в Анкоридже администрация Трампа изменила оценку ситуации.

"Целью Киева и коллективного Брюсселя было убедить Трампа, что вера в неизбежное поражение Украины была ошибочной. Спустя десять месяцев после саммита в Анкоридже им удалось его убедить", – написал он.

В то же время аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что война фактически зашла в тупик:

"Трудно сказать, что боевая инициатива на стороне Украины, но время на стороне Украины – у России возникает все больше проблем в экономическом, политическом и военном плане. При таких темпах война на суше выглядит для нас тупиком".

Война в Украине – Трамп изменил позицию

Как сообщал УНИАН, Трамп разочаровался в российском диктаторе Путине и может отказаться от "анкориджских договоренностей".

По данным Axios, во время саммита G7 Трамп признал, что Украина "неплохо справляется" в войне. Теперь же президент США не уверен в том, что Россия сможет победить Украину.

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