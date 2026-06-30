Стало известно, когда в украинский прокат выйдет 'Ее личный ад' Николаса Виндинга Рефна

Украинским киноманам придется ждать аж до 3 сентября 2026 года, тогда как в США его начнут показывать уже с 24 июля.

Вышел украинский трейлер хоррора "Ее личный ад" (Her Private Hell) датского режиссера Николаса Виндинга Рефна.

Для него это первый за 10 лет полнометражный фильм в карьере после трилогии "Дилер" (1996, 2004, 2005), а также фильмов "Бронсон" (2008) с Томом Харди, "Драйв" (2011) с Райаном Гослингом и "Неоновый демон" (2016) с Эль Феннинг. В 2023 году режиссер выпустил мини-сериал "Ковбой из Копенгагена" для Netflix, а также пережил клиническую смерть.

События нового фильма разворачиваются в футуристическом мегаполисе в Японии, который поглощает загадочный туман. На этом фоне молодая актриса Элль пытается вырваться из ловушки токсичной семьи и прошлого романа, пока демонический убийца выходит на охоту, а солдат, ищущий пропавшую дочь, становится последней надеждой города.

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Главную роль в фильме сыграла Софи Тэтчер, наиболее известная по фильмам ужасов "Еретик" (2024) и "Компаньон" (2025), а также сериалу "Шершни" (2021-2026).

Также в картине задействованы Чарльз Мелтон ("Май, декабрь", "Боевые действия", сериалы "Ривердейл", "Грызня"), Диего Кальва ("Вавилон", сериалы "Нарко: Мексика", "Ночной администратор"), Кристин Фросет (сериал "Охотницы") и другие.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", украинским киноманам придется ждать аж до 3 сентября 2026 года, тогда как в США его начнут показывать уже с 24 июля.

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2026 года на Каннском фестивале, где он боролся за главную награду, но в итоге получил скорее негативные отзывы.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 3,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 43% одобрения со стороны критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 38 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

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