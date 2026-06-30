Стало известно, когда в украинский прокат выйдет 'Ее личный ад' Николаса Виндинга Рефна

Вышел украинский трейлер хоррора "Ее личный ад" (Her Private Hell) датского режиссера Николаса Виндинга Рефна.

Для него это первый за 10 лет полнометражный фильм в карьере после трилогии "Дилер" (1996, 2004, 2005), а также фильмов "Бронсон" (2008) с Томом Харди, "Драйв" (2011) с Райаном Гослингом и "Неоновый демон" (2016) с Эль Феннинг. В 2023 году режиссер выпустил мини-сериал "Ковбой из Копенгагена" для Netflix, а также пережил клиническую смерть.

События нового фильма разворачиваются в футуристическом мегаполисе в Японии, который поглощает загадочный туман. На этом фоне молодая актриса Элль пытается вырваться из ловушки токсичной семьи и прошлого романа, пока демонический убийца выходит на охоту, а солдат, ищущий пропавшую дочь, становится последней надеждой города.

Видео дня

Главную роль в фильме сыграла Софи Тэтчер, наиболее известная по фильмам ужасов "Еретик" (2024) и "Компаньон" (2025), а также сериалу "Шершни" (2021-2026).

Также в картине задействованы Чарльз Мелтон ("Май, декабрь", "Боевые действия", сериалы "Ривердейл", "Грызня"), Диего Кальва ("Вавилон", сериалы "Нарко: Мексика", "Ночной администратор"), Кристин Фросет (сериал "Охотницы") и другие.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании "Артхаус Трафик", украинским киноманам придется ждать аж до 3 сентября 2026 года, тогда как в США его начнут показывать уже с 24 июля.

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2026 года на Каннском фестивале, где он боролся за главную награду, но в итоге получил скорее негативные отзывы.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 3,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 43% одобрения со стороны критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 38 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: