40-дневная операция СБУ погружает Россию в безвозвратный кризис и подталкивает Путина к переговорам, - эксперт

Эксперт подчеркивает, что каждый дрон СБУ, наносящий удар по территории РФ, приближает поражение Путина.

Россия будет гореть и стоять в очередях за бензином ближайшие 40 дней в рамках операции по принуждению врага к миру, которую президент Владимир Зеленский поручил провести СБУ. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт считает, что 40-дневный марафон по принуждению России к миру от президента Зеленского и главы СБУ Евгения Хмары - это демонстрация нового подхода.

"Россия должна ежедневно платить за свое решение продолжать войну. Не только на фронте, но и в собственном тылу. Именно в этом сегодня заключается одна из ключевых ролей СБУ. Не ждать, пока враг нанесет новый удар. А навязывать ему свою повестку дня, заставлять жить в постоянном напряжении и постепенно лишать возможности вести войну. Так что в России и дальше будет "пасмурно", - подчеркивает политолог.

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Эксперт отмечает, что каждый дрон СБУ, наносящий точечный удар по РФ, приближает поражение Путина.

"Служба последовательно выявляет критические точки, от которых зависит способность России продолжать войну, и профессионально оказывает на них давление. Нефтяная инфраструктура. Средства ПВО. Логистика. Военное производство. Корабли. Все, что позволяет агрессору воевать. 40-дневная операция погружает Россию в необратимый кризис", - подчеркивает Курпас.

"Экономический эффект ударов по нефтегазовой сфере огромен. Без бензина и дизеля невозможно собрать урожай, одна за другой будут замедляться различные отрасли экономики. Поэтому главный козырь Украины - дальнобойные удары СБУ по российским НПЗ и другим нефтегазовым объектам. Сегодня Служба стала одним из самых эффективных инструментов нанесения ударов по военному потенциалу России. Причем не на уровне отдельных тактических операций, а на уровне стратегического воздействия. Именно поэтому поручение президента провести 40-дневную программу давления на РФ выглядит закономерным. Эту задачу получила структура, которая уже неоднократно доказала, что способна менять правила игры на войне", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках 40-дневной операции СБУ во второй раз за месяц нанесла удар по нефтеперекачивающей станции "Второво", которая обеспечивает топливом Московский регион. Первый удар подчинённых Евгения Хмары по Капотне запомнился всем яркими кадрами "полёта люка с НПЗ над Москвой". Последующие удары ещё больше усугубляют проблемы с бензином в "стране-бензоколонке".

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