Откуда в украинском обиходе взялись 'Танюша' и 'Валюша', и как их заменить: объясняет учительница

Формы имен - это не только вопрос языковой нормы, но и разговор об исторической памяти, языковом наследии и личном выборе.

Ласковые формы "Танюша", "Валюша", "Катюша" и "Надюша" - это следствие влияния русского языка, поэтому те, кто хочет вернуться к украинской языковой традиции, могут выбрать формы "Тетянка", "Валентинка", "Катруся" и "Надийка".

Об этом в комментарии УНИАН рассказала учительница украинского языка Татьяна Шкарлута, отвечая на вопрос об употреблении некоторых женских имен - Танюша (Татьяна), Валюша / Валичка (Валентина), Надюша (Надежда) и Катюша (Екатерина).

"Имя - это первая идентичность человека. В зрелом возрасте мы в значительной степени сами выбираем, с чем себя отождествлять. Зато с рождения принимаем то, что выбрали за нас, в том числе и собственное имя", - отметила она.

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Что касается того, говорит эксперт, какие формы имен в украинском языке являются исконными, а какие сформировались под влиянием русской языковой традиции, "легко сойти на скользкую дорожку и дать ошибочные советы".

Шкарлута привела пример: в повести "Товаришки" Елены Пчилки упоминается эпизод, когда одного из персонажей мать называла Аполлоном, а отец - Никитой:

"А отец очень любил меня Микитой. Смеялся, бывало, всегда и представлял меня: "Аполлон, во святом кресте - Микита!". Так вот и вы, милая барышня, выбирайте, что хотите: то ли M-eur Аполлон, то ли Никиту Степановича!".

"Как и в приведенном примере, в реальной жизни имена - это вопрос и любви, и выбора, поэтому здесь трудно обойтись прескриптивным подходом, то есть подходом, при котором сначала идет правило, а потом - язык. Скорее следует говорить о традиции употребления имен на той или иной территории и об исторических обстоятельствах, которые эту традицию формировали", - пояснила она.

Последствия влияния русского языка и украинская языковая традиция

С этой точки зрения, говорит Шкарлута, ласковые формы "Танюша", "Валюша", "Катюша" и "Надюша" - это следствие влияния русского языка, а потому желающие вернуться к украинской языковой традиции могут выбрать формы "Тетянка", "Валентинка", "Катруся" и "Надийка".

В то же время форма вроде "Валичка" - это также русифицированный вариант, который, при желании, можно заменить на "Валюся".

Привычные в быту формы имен

"Почему такие формы так глубоко прижились в быту, что многие даже не ощущают в них чужого влияния? Так произошло из-за длительного сосуществования двух языковых традиций, которые существовали в неравноправном статусе: русский язык доминировал и постепенно вытеснял украинский", - пояснила эксперт.

Она добавила, что интенсивная русификация в Советском Союзе отчудила многих носителей языка от исконных форм, которые всё чаще воспринимались как "архаичные" или "сельские", тогда как русские варианты приобретали репутацию "городских" и "престижных".

Сейчас же выбор формы имени является личным делом. "Вряд ли ссылка на справочник Антоненко-Давидовича заставит Танюшу сразу полюбить форму "Тетянка". Если учительница украинского языка с самого порога поправляет Машу, говоря, что она Марийка, это может подорвать доверие. А тогда демонстрировать красоту, богатство картины мира и другие невероятные возможности украинского языка придется сквозь ледяную стену недоверия", - подчеркнула Шкарлута.

Игнорирование последствий русификации

Она также подчеркнула, что неуклонная и агрессивная ориентация на русифицированные формы - это игнорирование последствий многолетней русификации, которая коснулась не только Украины. Ведь подобные процессы происходили и у других народов, оказавшихся под властью Российской империи и Советского Союза. Эксперт сказала:

"Как пишет Евгения Кузнецова в работе "Язык-меч", "потеря традиционных для своей культуры имен и присвоение собственным детям имен доминирующего этноса является одним из признаков скорого исчезновения языка. [...] "Нерусскость" становилась препятствием, а "русскость", пусть и номинальная, демонстрировала лояльность человека общей советской идее. Именно поэтому Гульбустан или Галия становилась Галей, Минзифа - Мариной, Найля - Ларисой, а Сабира - Соней".

Именно поэтому, объясняет Шкарлута, разговор о формах имен - это не только вопрос языковой нормы. Это также разговор об исторической памяти, языковом наследии и личном выборе.

"Возвращение к исконно украинским формам не может быть принудительным. Оно становится возможным тогда, когда человек знает историю этих форм, понимает причины их изменений и имеет возможность сделать собственный, осознанный выбор", - отметила она.

Почему не стоит поправлять людей, которые говорят "Лена" и "Сережа"

Как сообщал УНИАН, ранее писатель и переводчик Остап Украинец отметил, что некоторые формы имен Елена, Сергей и Владимир не являются украинскими, но запрета на их употребление нет.

Так, "Лена", "Сережа" и "Вова" - это русские формы имен. Но поправлять людей на ходу, говорит Украинец, "не дает положительного результата".

По его мнению, нужно не просто информировать о том, что "это не украинские имена, а это - украинские имена, и употребляйте их", а формировать информационную инфраструктуру, в которой люди будут более склонны употреблять украинские формы имен, потому что информационная среда вокруг будет поддерживать именно такое употребление имен.

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