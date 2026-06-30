Синоптик Диденко сообщила, что будет с погодой 1 июля

Осадки в начале месяца маловероятны.

В начале июля в Украине снова будет жарко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"В течение первого дня июля ожидается +30…+35 градусов", – прогнозирует она.

Что касается осадков, то они маловероятны, лишь в Закарпатье пройдут локальные грозовые дожди.

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Погода в Киеве

В Киеве июль начнется с солнечной и жаркой погоды. В среду в столице температура поднимется до +33 градусов.

Жара в Украине – когда температура снизится

В начале июля Украину ждет период сильной жары, после которого погода постепенно изменится. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, над страной сохраняется влияние мощного антициклона с субтропическим воздухом, который дополнительно прогревается летним солнцем. Такая ситуация способствует накоплению тепла и делает атмосферу нестабильной, что повышает риск гроз и резкого ухудшения погоды.

Самым жарким днём станет 30 июня, когда температура поднимется до +30…+34 °C, а местами – до +35…+37 °C. Начало июля также будет аномально тёплым. В частности, в Черкасской области 1–2 числа ночью ожидается +17…+22 °C, днём +29…+34 °C.

С 3 июля синоптическая ситуация начнет меняться. На выходных ожидается приток более свежего воздуха из региона Балтии, из-за чего температура постепенно снизится.

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