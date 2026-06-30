Решал 'личные дела': в Киеве задержали 'экс-министра' энергетики Крыма (фото)

Как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, задержан Сергей Колобов.

Бывший председатель Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике, который после временного захвата полуострова в 2014 году пошел на сотрудничество с Россией, задержан в Киеве. В столицу он приехал для решения "личных дел".

Как сообщили корреспонденту УНИАН источники в правоохранительных органах, задержанного зовут Колобов Сергей Иванович.

В то же время, как говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Telegram, задержанный ранее, фактически сразу после временной аннексии полуострова Россией, оформил российское гражданство и предложил российским захватчикам свою помощь.

Видео дня

"Далее местный гауляйтер Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым", – говорится в сообщении.

При этом, занимая эту "должность", фигурант помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова.

В частности, речь идет о Симферопольской и Севастопольской теплоэлектроцентралях, Таврийскую ТЭС, сеть солнечных и ветровых электростанций, газопроводы и газокомпрессорные станции, нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.

Кроме того, в течение двух лет после "назначения" злоумышленник пытался интегрировать и "перерегистрировать" крымские энергоактивы в соответствии с законодательством страны-агрессора.

Вместе с тем, после "увольнения" из оккупационного правительства фигурант продолжил работать в интересах кремлевского режима, возглавив ряд местных компаний добывающей отрасли.

"Сотрудники СБУ задержали фигуранта в столице Украины, куда он приехал для решения личных дел. В ходе обысков по месту жительства задержанного были обнаружены российские паспорта, банковские карты и документы, свидетельствующие о работе на РФ", – отмечается в сообщении.

В связи с этим следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, Колобов стал оккупационным "министром топлива и энергетики" в марте 2024 года.

Другие новости о предателях – последние новости

Ранее СМИ выяснили, что бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде, экс-депутат и бывший председатель Луганской ОГА Александр Ефремов, которого в Украине обвиняют в государственной измене, после выезда из страны в начале полномасштабного вторжения России через Словакию получил российский паспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: