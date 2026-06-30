Гигантские камни Стоунхенджа могли перевозить по деревянным рельсам: новая версия ученых

Загадка о том, какими технологиями обладали древние сообщества, до сих пор не раскрыта.

У экспертов появилась новая версия того, как древние строители могли доставить 25-тонные валуны в Стоунхендж. Как пишет The Independent, вероятнее всего они использовали деревянные рельсы.

Стоунхендж, который сегодня является объектом Всемирно наследия ЮНЕСКО, был построен 5000 лет. Для его строительства сначала использовались голубые камни, привезенные из холмов Пресели в Уэльсе. А несколько сотен лет спустя он был изменен при помощи огромных сарсеновых камней из региона Марлборо-Даунс. Они и образуют культовый каменный круг.

Ранее считалось, что сарсеновые валуны перемещали на расстояние в несколько десятков километров при помощи деревянных столбов – по принципу саней или катков. Однако теперь некоторые эксперты считают, что их перевозили по дорожкам из сложенной древесины в заболоченных участках маршрута. Ученые считают, что люди того времени могли обладать подобными знаниями.

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Новые данные были получены при помощи археологических раскопок и лазерного сканирования. При этом следы в местах стоянок свидетельствуют, что в перевозке камней было задействовано больше людей, чем было нужно для этого. Возможно, люди собирались, чтобы посмотреть на демонстрацию силы. Или же, предполагают ученые, приходили желающие участвовать в грандиозном религиозном или духовном действе.

Стоунхендж строился в несколько этапов: сначала был возведен круговой ров и вал, затем появились голубые камни, а потом – сарсеновые. Алтарный камень, предположительно привезенный из северо-восточной Шотландии, был добавлен в какой-то момент, который все еще не установлен.

Зачем был построен Стоунхендж

Точное предназначение этого места неизвестно. Но эксперты считают, что, поскольку камни синхронизованы с восходом и закатом солнца в день зимнего солнцестояния, то Стоунхендж связан с Солнцем.

Сегодня объект находится под управлением организации "Английское наследие". Ежегодно его посещают более миллиона человек. И хотя это не единственный каменный круг в регионе, именно он вызывает наибольший интерес.

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Напомним, что археологи обнаружили недалеко от Стоунхенджа место, где стояло сооружение, которое называют своеобразным "прототипом". Вероятно, что столбы там были из дерева, а не из камня. Но они были точно также ориентированы по солнцу, как и знаменитый каменный круг.

Есть версия, что один из самых загадочных камней исторической памятки, знаменитый Алтарный камень весом 6 тонн, вероятно, был перевезен на сотни километров. Возможно, его удалось доставить из Шотландии. При этом люди могли использовать процессы, связанные с таянием ледников.

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