Многие водители сожалеют об этом выборе: какой цвет автомобиля самый сложный в уходе

Некоторые цвета автомобилей могут требовать гораздо большего ухода, чем другие.

При выборе нового автомобиля большинство покупателей в первую очередь обращают внимание на дизайн и цвет кузова. Однако оттенок может влиять не только на внешний вид машины, но и на то, насколько сложно будет поддерживать ее в опрятном состоянии. Об этом пишет slashgear.com.

Важно учитывать, что некоторые цвета автомобиля могут быть значительно сложнее в уходе, чем другие. Одним из самых требовательных является черный. На его поверхности хорошо заметны светлая пыль и грязь, поэтому автомобиль быстро теряет опрятный вид.

Популярность черного цвета легко объяснить: он имеет стильный вид и считается универсальным, ведь подходит автомобилям самых разных моделей. Однако такой цвет требует большего внимания, чем многие другие, поэтому перед покупкой стоит учесть и практичность.

Видео дня

Поскольку большая часть пыли, песка и других загрязнений имеет светлый оттенок, они хорошо заметны на чёрном кузове. Кроме того, на таком покрытии отчетливо видны мелкие царапины и другие незначительные дефекты, ведь они контрастируют с темной поверхностью. Именно поэтому даже только что вымытый автомобиль может быстро утратить безупречный вид.

Если владелец стремится, чтобы черный автомобиль всегда выглядел идеально, ему придется уделять уходу больше времени. Тем, кого не беспокоит пыль или загрязнения между мойками, черный цвет вряд ли доставит особых неудобств.

Важное значение имеют и условия эксплуатации. Если автомобиль часто ездит по грунтовым дорогам или используется в местности, где много пыльцы или деревьев, активно сбрасывающих листья и другие частицы, черный кузов будет загрязняться заметно быстрее. В то же время даже царапины на таком покрытии можно устранить с помощью проверенных способов ухода.

Какие цвета могут стать хорошей альтернативой

Если владелец не готов часто мыть автомобиль и полировать кузов, стоит обратить внимание на другие цвета. Одним из самых практичных вариантов считается белый. В отличие от черного, он отражает свет, поэтому мелкие царапины, разводы после мытья и другие незначительные дефекты на нем менее заметны.

Впрочем, универсального решения не существует. Если на чёрном кузове хорошо видна светлая пыль, то белый, наоборот, сильнее подчеркивает тёмную грязь и брызги. Поэтому каждый из этих цветов имеет свои преимущества и недостатки.

Тем, кто ищет компромисс между практичностью и внешним видом, специалисты советуют обратить внимание на серый или серебристый. Эти цвета также остаются популярными и, как правило, лучше скрывают незначительные загрязнения и мелкие недостатки кузова, чем черный.

Больше новостей об автомобилях

Ранее УНИАН писал о том, автомобили какого цвета предпочитают украинцы. Отмечалось, что самым популярным цветом на отечественном рынке новых легковых автомобилей в 2025 году стал серый.

Также сообщалось, почему водителям стоит покупать серый автомобиль и каких цветов лучше избегать. Как отмечалось в материале, выбор правильного цвета для вашего авто может повлиять на его стоимость при перепродаже.

Вас также могут заинтересовать новости: