НБУ поместит поступающие от банков деньги на "карантин"

Наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться.

Национальный банк Украины будет выдерживать поступающую в центральное хранилище наличность от украинских банков на двухнедельном "карантине".

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Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, обычно Нацбанк сразу сортирует поступающую от банков наличность, после чего пригодная наличность выпускается в дальнейший оборот, а непригодная - утилизируется.

"Наш принцип на период коронавируса будет несколько отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать", - сказал Смолий.