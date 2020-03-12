НБУ поместит поступающие от банков деньги на "карантин"
15:27, 12 марта 2020Финансы
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Наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины будет выдерживать поступающую в центральное хранилище наличность от украинских банков на двухнедельном "карантине".
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Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, обычно Нацбанк сразу сортирует поступающую от банков наличность, после чего пригодная наличность выпускается в дальнейший оборот, а непригодная - утилизируется.
"Наш принцип на период коронавируса будет несколько отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать", - сказал Смолий.
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