В МИД прошел брифинг по ситуации с коронавирусом (видео)

С сегодняшнего дня в Украине введен карантин.

Сегодня, 12 марта, в Министерстве иностранных дел прошел брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавірусної инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.