В МИД прошел брифинг по ситуации с коронавирусом (видео)
11:36, 12 марта 2020Политика
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С сегодняшнего дня в Украине введен карантин.
Дмитрий Кулеба / REUTERS
Сегодня, 12 марта, в Министерстве иностранных дел прошел брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавірусної инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.
В том числе, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.
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