Монету в честь Brexit призвали бойкотировать из-за пунктуационной ошибки

Ошибку заметил писатель Филип Пуллман.

Английский писатель, автор цикла романов «Темные начала» Филип Пуллман призвал бойкотировать памятную монету в 50 пенни, которую в Великобритании собираются выпустить к Brexit. По мнению писателя, в надписи, высеченной на монете, допущена пунктуационная ошибка.

Об этом пишет The Guardian.

На реверсе написана следующая фраза: Peace, prosperity and friendship with all nations («Мир, процветание и дружба всех наций»). Королевский монетный двор должен отчеканить три миллиона таких монет.

«На монетах в честь Brexit пропущена оксфордская запятая, поэтому всем образованным людям следует их бойкотировать», – написал Пуллман в Twitter.

Речь идет о запятой перед союзом and после слова prosperity («процветание»). Это так называемая оксфордская, или серийная запятая, использующаяся перед союзом (обычно and или or, а также nor), который стоит перед последним однородным членом при перечислении, состоящем из трех или более элементов.

Ранее УНИАН сообщал, что около трех миллионов таких памятных монет поступят в оборот уже с 31 января.