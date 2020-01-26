В Британии вводят в обращение монету в честь Brexit

На новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.

В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Министерство финансов сначала заказало изготовление к первоначальной дате выхода 31 октября. Но задержка Brexit означала, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.

"Около трех миллионов монет Brexit поступят в оборот с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году", - подчеркивает издание.

Как сообщает УНИАН, на этой неделе соглашение о Brexit со стороны ЕС подписали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Документ также подписал премьер Британии Борис Джонсон.

29 января Европарламент соберется для ратификации соглашения, что станет последним шагом в процедуре выхода Британии из ЕС.