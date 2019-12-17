Разница между украинскими и польскими зарплатами сократилась почти вдвое

Отмечается, что это стало возможно благодаря укреплению гривни и росту зарплат в Украине.

Разница между украинскими и польскими зарплатами за четыре года сократилась почти в 2 раза, говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка за декабрь.

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"В частности, за последние четыре года соотношение средних зарплат в Польше, которая является основным направлением трудовой эмиграции, и Украине снизилось с 4,5 до 2,7 раза. Поэтому с середины 2018 года замедлились темпы трудовой эмиграции из Украины и прирост заработной платы, полученной из-за рубежа”, - говорится в отчете.

Отмечается, что разница сократилась благодаря высоким темпам роста зарплат в Украине, а также укреплению гривны.

По прогнозам НБУ, в дальнейшем определяющим фактором изменения доходов населения будет рост заработной платы, полученной в Украине.

"Ожидается, что в среднесрочной перспективе реальные темпы ее роста составят 4-6%", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что конкуренция работодателей за рабочую силу и быстрый рост зарплаты, а не производительности труда, ухудшает операционную эффективность предприятий.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата украинцев в октябре текущего года составила 10727 гривень, что на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, цены на импортные товары в Украине на фоне укрепления гривни не падают из-за роста зарплат.