Милованов объяснил, почему гривня укрепляется, а цены не падают

По словам министра, цены на импортные товары не падают из-за роста зарплат украинцев.

Цены на импортные товары не уменьшаются, поскольку при укреплении гривни выросла средняя номинальная зарплата, о чем на своей странице в соцсети Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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"За год курс гривни усилился на 12% (ноябрь 2019 года к ноябрю 2018-го). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Как результат этих двух противоположных сил – цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", - подчеркнул он.

Также Милованов отметил, что есть ряд других факторов, которые не дают упасть ценам на импортные товары.

"Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар. Национальный банк на вторник, 17 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,49 гривни/доллар, что является максимальным значением с января 2016 года.