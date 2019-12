Сыры и шампанское: США пригрозили обложить пошлинами товары из Франции

Также правительство США изучает возможность открытия аналогичных расследований в отношении налогов на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции.

Правительство США заявило, что может наложить штрафные пошлины в размере до 100% на импорт из Франции шампанского, сумок, сыров и других продуктов на сумму до $2,4 миллиарда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Офис торгового представителя США (USTR) заявил, что его расследование показало, что французский налог на цифровые услуги "не соответствует преобладающим принципам международной налоговой политики и является непривычно обременительным для американских компаний, включая Google Alphabet Inc, Facebook Inc, Apple Inc (AAPL.О) и Amazon.com Inc.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что правительство изучает возможность открытия аналогичных расследований в отношении налогов на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции.

"USTR сосредоточен на противодействии росту протекционизма государств-членов ЕС, который несправедливо нацелен на американские компании", - сказал Лайтхайзер.

Офис торгового представителя заявил, что будет собирать комментарии общественности к 14 января о предлагаемый перечень тарифов, а также о возможности введения пошлин или ограничений на французские услуги.

В представленном Лайтхайзером в понедельник в списке французских товаров, которые затронет повышение пошлин, находятся, помимо прочего, игристые вина, сыры, косметика и сумки.

В июле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о введении трехпроцентного налога на оборот средств, связанный с продажей крупными технологическими компаниями цифровых услуг на территории Франции. В частности, речь идет о продаже рекламы в интернете и доходы от продажи персональных данных пользователей.