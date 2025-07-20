По словам экспертов, нужно, чтобы такие комплексы испытали на поле боя.

В немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM планируют интегрировать искусственный интеллект. По словам экспертов Defense Express, если немцы это сделают, то было бы логично испытать такое оружие на фронте в Украине.

Аналитики отметили, что для этого уже есть инициатива со стороны нашего государства, о чем пишут западные медиа.

В частности, в заявлении от платформы Brave1, которое получило агентство Reuters, говорится о том, что Украина позволит иностранным оборонным компаниям испытывать свои новые образцы оружия на передовой.

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"Заявляется, что перечень приоритетов для таких испытаний - системы противовоздушной обороны, в частности "новые возможности ПВО", перехватчики дронов, системы наведения с искусственным интеллектом и любые решения по борьбе с управляемыми авиабомбами. Также в этот перечень входят наземные и морские беспилотники, системы обмена данными, которые позволят увеличить точность стрельбы "классических" артиллерийских систем", - добавляют в материале.

Механизм будет работать следующим образом - компании-производители будут отправлять свое оружие в Украину, проводить онлайн обучение по использованию и применению, а уже тестировать его будут украинские военные, которые будут формировать и отправлять отчеты.

"Пока заявляется лишь в общих чертах, что игроки западного ОПК имеют интерес к проведению испытаний по такой схеме, без конкретных указаний на названия. По сути, имеем определенное переформатирование концепции "полигона для новейшего вооружения в Украине", которая теперь получила более выраженный акцент, чем по сравнению с началом полномасштабного вторжения", - отметили эксперты.

В Defense Express подчеркнули, что речь идет об испытании всех возможных технологических решений, которые должны решить базовые проблемы, а именно вопрос с противовоздушной обороной, средствами для борьбы против вражеских КАБов, масштабированием применения беспилотников для сдерживания армии РФ и др.

"То есть речь о решении именно тех проблем для нас, которые на данный момент дают возможность российским оккупантам продвигаться вперед. Формулировать концепцию именно как "полигон" в данном случае уместно, поскольку здесь речь скорее о формате проверки и "отсеивания" решений, которые будут жизнеспособными, или же нет", - подытожили аналитики.

Другие интересные материалы об оружии

Ранее эксперты ответили, действительно ли Венгрия имеет "самый современный вертолетный флот в Европе", комментируя информацию о том, что страна получила два последних вертолета Airbus H225M, поэтому теперь их количество в стране увеличилось до 16. По словам аналитиков, если авиапарк страны маленький, то сделать его полностью современным не так сложно.

В то же время эксперты назвали 8 самолетов и вертолетов, которые могли стать настоящим прорывом, однако так и не взлетели. По их словам, в этот перечень вошли такие модели, как Bell XF-109, Камов V-100, Яковлев Як-141, British Aerospace P.125, Convair Model 49, Lockheed CL-1200, Dassault Mirage 4000 и Lockheed RB-12.

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