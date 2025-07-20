Также продолжается дроновая атака на Украину.

Российская Федерация подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95, которые часто использует во время массированных обстрелов Украины.

Как сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале, сейчас украинские военные зафиксировали взлет нескольких российских бортов. Они поднялись с аэродрома Оленья, что в Мурманской области:

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие!".

Обстрелы Украины

Как известно, обычно перед крупными обстрелами российские военные поднимают в воздух Ту-95, чтобы те могли выпустить ракеты по целям в Украине.

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Часто это совпадает с активностью флота, дронов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", а также с пусками "Кинжалов" и "Искандеров".

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную дроновую атаку по авиационным базам Российской Федерации. FPV-дроны вылетели из грузовиков и ударили по военным объектам захватчиков.

Согласно официальным данным, удалось поразить треть российского парка стратегических носителей - это около 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

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