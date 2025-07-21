Новый метод оплодотворения показал отличные результаты.

В Великобритании родились восемь здоровых детей, которые были зачаты с помощью инновационной процедуры экстракорпорального оплодотворения, чтобы избежать передачи редких заболеваний. Для этого были использованы ДНК трех разных людей, пишет CNN.

В издании напомнили, что большая часть ДНК находится в ядре наших клеток. Также есть часть ДНК, находящаяся вне ядра клетки, в структурах, называемых митохондриями. Опасные мутации в них могут вызывать у детей ряд заболеваний.

Тестирование в процессе экстракорпорального оплодотворения обычно позволяет определить наличие этих мутаций. В редких случаях это не ясно.

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Ученые рассказали, что в ходе этого метода они берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, который затем переносится в яйцеклетку или эмбрион донора, имеющий здоровые митохондрии, но лишенный остальной части ключевой ДНК.

"Расширение спектра репродуктивных возможностей даст большему количеству пар возможность добиться безопасной и здоровой беременности", - рассказал доктор Зев Уильямс, директор Центра фертильности Колумбийского университета.

В издании объяснили, что в рамках этого метода эмбрион имеет ДНК от трех человек - от яйцеклетки матери, спермы отца и митохондрий донора. Для его одобрения потребовалось изменение законодательства Великобритании. Также этот метод разрешен в Австралии.

Исследователи из британского Университета Ньюкасла и австралийского Университета Монаша сообщили журналистам, что при помощи экстракорпорального оплодотворения родились восемь детей, которые, по-видимому, не страдают митохондриальными заболеваниями. Одна женщина все еще беременна.

Ученый-специалист по стволовым клеткам и генетике развития из Института Фрэнсиса Крика отметил, что один из восьми родившихся детей имел немного более высокий, чем ожидалось, уровень аномальных митохондрий. Этот уровень все еще не считается достаточно высоким, чтобы вызвать заболевание, но его следует контролировать по мере развития ребенка.

В мире родился первый ребенок по процедуре Fertilo

Ранее стало известно, что в мире родился первый ребенок по процедуре Fertilo, когда яйцеклетки созревают вне тела матери. Новая процедура показывает лучшие результаты, чем экстракорпоральное оплодотворение.

Вместо того чтобы полагаться на инъекции гормонов для созревания яйцеклеток, в этой процедуре используются так называемые клетки поддержки яичников, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека.

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