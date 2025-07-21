Находка поможет Китаю уменьшить зависимость от импорта лития, поскольку страна является крупнейшим в мире производителем литий-ионных аккумуляторов.

Во время разработки китайские геологи обнаружили огромное месторождение лития в городе Ченчжоу, провинции Хунань. Как пишет издание Discovery Alert, эта находка способна изменить глобальные цепи поставок аккумуляторов.

Открытие месторождения с 490 миллионами тонн литиевой руды является не только важной находкой для национальных ресурсов, это может стать переломным моментом для энергетического перехода на критически важные минеральные ресурсы во всем мире.

Как сообщили в Департаменте природных ресурсов провинции Хунань, в этом месторождении может содержаться примерно 1,31 миллиона тонн оксида лития (Li₂O), что делает его одним из самых значимых минеральных открытий Китая за последние годы.

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"Благодаря инновационным теориям геологической разведки и длительным разведывательным усилиям наши команды обнаружили это значительное месторождение с совершенно новыми ресурсами", - заявили в департаменте.

Издание указывает, что эта находка еще и важна тем, что по геологической классификации она относится к месторождениям измененного гранитного типа. Поэтому, она представляет другой процесс образования, чем соляные месторождения.

Месторождения гранитного типа часто требуют использования уникальных подходов к добыче, но в таком случае можно получить литий высокой чистоты при обработке по соответствующим технологиям.

Кроме лития, в месторождении Ченчжоу также присутствует и значительное количество других важных минералов, которые существенно повышают его стратегическую и экономическую ценность.

Отмечается, что за счет добычи сопутствующих полезных ископаемых экономика горнодобывающей отрасли получает выгоду от нескольких ценных продуктов и не будет зависеть исключительно от цен на литий.

Кроме лития, также там содержатся рубидий, вольфрам и олово и Китай определил все эти 4 элемента как свои критические ресурсы. Это означает, что они присутствуют в планах промышленного развития на ближайшие 5 лет.

Примечательно, что Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем литий-ионных аккумуляторов. Поэтому, он исторически в значительной степени полагался на импорт лития.

Указывается, что значительные объемы лития поступали в Китай из Австралии и из Южной Америки. Теперь, благодаря открытию этого месторождения, Китай сможет уменьшить зависимость от импорта критически важного материала для аккумуляторов.

Месторождения лития в Украине и в мире

Ранее УНИАН сообщал, что российские оккупанты получили контроль в Донецкой области над территорией, где расположено ценное месторождение лития. Таким образом, Украина осталась без важного актива, который мог поддержать новое экономическое партнерство с США. Хотя площадь месторождения и небольшая, но отраслевые аналитики считали его одним из самых ценных в Украине.

Также мы писали, что на Западе США под неактивным вулканом геологами было обнаружено месторождение лития. Указывается, что это открытие стало одной из самых важных находок полезных ископаемых за последние годы. Сообщается, что месторождение расположено на границе штатов Орегон и Невада.

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