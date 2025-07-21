Ученые наконец поняли, что происходит с тектонической плитой, которая погрузилась под Гималаи.

Гималаи - одно из величайших природных чудес Земли, которое постоянно растет благодаря столкновению тектонических плит. Но новое открытие геологов поразило научное сообщество. Индийская тектоническая плита буквально разрывается изнутри под территорией Тибета, пишет Ecoticias.

Около 60 миллионов лет назад Индийская плита, бывший остров в океане Тетис, столкнулась с Евразией. Результатом стало поднятие скал, образование Гималаев и землетрясения, которые формировали рельеф Центральной Азии. Столкновение продолжается до сих пор, но теперь ученые обнаружили еще один драматический эффект этого процесса.

До сих пор геологи не имели четкого понимания, как именно Индийская плита ведет себя под Тибетом: она просто скользит горизонтально под Евразийской плитой или погружается в мантию. Недавние исследования, проведенные китайскими учеными совместно со Стэнфордским университетом, дали новый ответ: происходит и то, и другое - и одновременно происходит ее расслоение.

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Процесс, получивший название деламинация, заключается в отделении легкой верхней коры Индийской плиты от ее более плотной базы. В зоне между этими слоями формируется вертикальный разрыв глубинной плиты.

"Мы не знали, что континенты могут вести себя таким образом, и это фундаментально для науки", - отметил геодинамик Дуг ван Гинсберген из Утрехтского университета.

Это впервые в истории науки, когда ученые зафиксировали подобный разрыв в плите, которая до сих пор находится в движении.

Исследователи использовали сейсмические данные, анализ землетрясений и даже химический состав газов, исходящих из термальных источников Тибета. Именно эти газы стали ключом: в некоторых регионах обнаружили изотоп гелия-3, характерный для глубокой мантии Земли, а не для земной коры. Это означает, что мантийное вещество просачивается через разломы, которые становятся все шире.

Хотя на поверхности еще не видно разломов, внутренний разрыв может иметь колоссальные последствия. Ученые предполагают, что Гималаи и сам Тибет могут со временем разделиться на две большие тектонические массы, расположенные по обе стороны глубинного разлома.

Более того, в районе обнаруженного разрыва проходит Конга-Сангри - активный разлом, где земная кора растягивается. Хотя прямая зависимость между глубинным разрывом и землетрясениями еще не доказана, признаки связи между внутренним давлением в плите и сейсмической активностью на поверхности - очевидны.

Это открытие не только меняет представление о геодинамике Гималаев, но и свидетельствует: континенты могут разрываться изнутри, меняя карту планеты - и это уже не фантастика, а наблюдаемая реальность.

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