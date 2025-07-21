О дате 21 июля 2025 года в украинских верованиях есть несколько упоминаний.

Сегодняшняя дата не очень насыщена торжествами, но интересна украинскими традициями. Верующие чествуют известного святого, а для жителей планеты 21 июля - праздник, посвященный вкусной еде.

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Какой сегодня праздник церковный

Современный календарь предписывает чествовать 21 июля преподобного Онуфрия Печерского, известного своим обетом молчания. Ему молятся о помощи в трудностях и о красноречии. Но если вам интересно, какой сегодня праздник по старому стилю, то отдайте дань уважения Казанской иконе Богородицы.

Какой сегодня праздник в мире

Международное торжество этой даты имеет шуточный характер - это День нездорового питания. В честь события можно забыть о диете и побаловать себя чем-то вкусным без угрызения совести.

Известны праздники сегодня в других странах - Национальный день в Бельгии, День ветеринара в Венесуэле, День моря в Японии, День собаки в Латинской Америке, День приютов для животных в США.

Выдающиеся именинники сегодняшней даты, получившие мировую славу, это писатель Эрнест Хемингуэй, скрипач Исаак Стерн, актер Робин Уильямс и актриса Шарлотта Генсбур.

Какой сегодня праздник в Украине

Украинские знаменитости, которые появились на свет 21 июля, это художник Давид Бурлюк, поэтесса и деятельница ОУН Елена Телига, поэт Олег Ольжич, певица Наталия Николаишин.

Какой-либо праздник сегодня в Украине отсутствует, хотя есть немало народных традиций.

Какой праздник 21 июля в народе

Наши предки после долгих наблюдений за погодой составили приметы об этой дате:

нет ветра, но на поверхности реки видна рябь - близится непогода;

если среди дня закрылись цветы, то ждите дождя;

ливень предвещает хороший урожай грибов;

если птицы молчат, то будет ранняя осень.

По славянским обычаям на Онуфрия принято как можно меньше разговаривать. Важные дела желательно выполнять молча, и тогда они пройдут удачно. Крестьяне проводили праздник сегодня за уборкой, выбрасыванием старых вещей, приготовлением заготовок. Есть ритуал для крепкого здоровья - нужно выпить из трех разных источников.

Что нельзя делать сегодня

Люди, которым важно, какой сегодня церковный праздник, должны знать и запретах дня. На Онуфрия Молчальника не стоит много болтать, обсуждать сплетни, произносить ругань и оскорбления, а также говорить во время работы. Также запрещено пользоваться острыми инструментами (к ранению) и пускать домой незваных гостей (к конфликту).

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