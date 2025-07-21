Лашампская экскурсия могла непосредственно повлиять на поведение людей десятки тысяч лет назад.

Около 41 тысячи лет назад в результате Лашампской экскурсии - значительного ослабления магнитного поля Земли - ранние люди столкнулись с солнечным ударом, который сыграл решающую роль в их выживании. Об этом пишет Dailygalaxy.

Новое исследование, недавно опубликованное в журнале Science Advances, показало, что масштабное геомагнитное событие - Лашампская экскурсия - могло непосредственно повлиять на поведение людей десятки тысяч лет назад.

Отмечается, что в период Лашампской экскурсии магнитное поле планеты потеряло до 90% своей силы, оставив атмосферу почти без защиты от солнечного ветра и космического излучения. В отличие от полных инверсий полюсов, которые случаются каждые несколько сотен тысяч лет, это явление было коллапсом диполя: магнитное поле распалось на несколько слабых мини-полюсов, разбросанных по всей планете.

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Из-за разрушения магнитосферы частицы солнца, которые обычно отклоняет поле Земли, начали массово достигать ее поверхности. Это вызвало яркие полярные сияния, видимые даже далеко от полярных широт, и повышенное ультрафиолетовое излучение. Хотя эти эффекты смоделированы на основе палеомагнитных и изотопных данных, прорыв заключается в сочетании космических событий с археологическими свидетельствами.

Команда археологов и геофизиков проанализировала изменения в поведении доисторических людей и неандертальцев, которые могли совпадать со временем Лашампской экскурсии. Особое внимание уделили Европе, где ослабление магнитного поля ощущалось сильнее всего. Оказалось, что тогдашние жители активнее начали использовать пещеры для защиты от ультрафиолета.

Археологические слои того времени содержат также доказательства применения одежды из кожи, сшитой костяными иглами. Это свидетельствует об адаптации к повышенному излучению путем защиты кожи. Также возросло использование охры, вероятно, как ранней формы солнцезащитного средства.

Хотя прямых доказательств влияния излучения на поведение нет, совпадение во времени, географии и адаптивных изменениях намекает на причинно-следственную связь. Это открывает новое представление о ранних людях не только как об изобретателях инструментов, но и как о тех, кто смог видеть при космическом кризисе.

Ученые отмечают, что процесс Лашампской экскурсии не был одной внезапной катастрофой, это скорее долговременный кризис - сочетание излучения, климатических колебаний и межвидовой конкуренции, которые вместе повлияли на ход человеческой эволюции.

Эти выводы имеют значение и для настоящего, говорится в публикации. Учитывая современную зависимость от спутников, электросетей и цифровых систем, мы становимся еще более уязвимыми к геомагнитным возмущениям. Поэтому опыт древних людей в противостоянии космическим угрозам может подсказать, как готовиться к подобным вызовам в будущем.

Другие открытия о прошлом Земли

Как сообщал ранее УНИАН, миллионы лет назад Земля стала почти непригодной для жизни. Речь идет о пермско-триасовом массовом вымирании, или Великом вымирании, которое произошло около 252 миллионов лет назад и привело к тому, что почти все формы жизни на Земле были уничтожены. Ученые выясняли, что оно было вызвано мощным извержением вулкана на территории современной Сибири. Его результатом стало выбрасывание в атмосферу огромного количества расплавленной породы и углекислого газа.

Кроме того, стало известно, что в Канаде можно увидеть самые древние части нашей планеты. Ученые исследовали горные породы на севере провинции Квебек и пришли к выводу, что возраст некоторых из низ составляет 4,16 миллиарда лет, что позволяет заглянуть вплоть до начала истории Земли.

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