Головоломки заставляют мозг работать нестандартно.

Как известно, регулярное решение головоломок улучшает память, концентрацию и даже отсрочивает возрастное ухудшение когнитивных функций.

Мы любим побеждать, потому что решение сложных задач дает уверенность в собственных силах. Если хотите проверить свои внимательность и наблюдательность, то есть для вас стандартный, но очень интересный тест по поиску слов.

Перед вами черно-белый фон, на котором расположили множество букв, среди которых спрятаны всего два слова - "лев" и "зебра". Ваша единственная задача состоит в том, чтобы найти их менее чем за 12 секунд.

Видео дня

Если установите таймер, то вам не придется отвлекаться на время. Начинайте, когда будете готовы!

Ответ на тест

Слово "зебра" расположили вертикально, а "лев" - горизонтально. Можете гордиться собой, если успели найти их вовремя.

Головоломки от УНИАН

Понравилось искать слова? Тогда попробуйте увидеть среди десятков различных букв слово "книжка". На этот раз времени на поиски ответа будет меньше - всего 9 секунд.

Не менее увлекательной может оказаться оптическая иллюзия с яркими цветами, среди которых озабоченная цветочница потеряла ножницы. Помогите их найти всего за несколько секунд.

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