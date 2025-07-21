Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский остановили работу.

Этой ночью Ростовская область находится под ударом беспилотных летательных аппаратов, уже известно о пожаре на железнодорожной станции одного из населенных пунктов.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона отражает атаку на регион. По его словам, они сбили дроны в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске:

"В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал".

Слюсарь также написал, что в этом населенном пункте загорелся цветочный магазин, там работают пожарные. По данным российских каналов, Каменоломни является крупной узловой железнодорожной станцией.

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В сети сообщают и об очередном прекращении работы московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Собянин отчитывается о сбивании дронов, которые атакуют российскую столицу.

Сбои в работе аэропортов РФ

Как известно, в этом году российские аэропорты фиксируют существенные сбои в работе, вызванные атаками украинских беспилотных летательных аппаратов.

Такие атаки создают коллапс гражданской авиации РФ: из-за регулярных временных закрытий аэропортов сотни рейсов отменяются, тысячи пассажиров вынуждены останавливаться в терминалах, а сами инфраструктурные операторы несут значительные экономические убытки.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, такие налеты дронов направлены именно на ослабление экономики Российской Федерации.

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