Партия занимает пророссийскую позицию в этой войне.

Германия планирует потратить на ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot, которые передаст украинской армии, около 5 миллиардов евро.

Об этом в интервью Tagesschau заявила сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель. Она возмутилась тем, что деньги пойдут на помощь Украине, тогда как правительство могло бы потратить их на снижение или отмену налога на электроэнергию:

"Правительство Фридриха Мерца дает Украине 9 миллиардов денег немецких налогоплательщиков, а теперь хочет купить ракеты Patriot для Украины за 5 миллиардов. Этого уже никто не понимает".

Как известно, "Альтернатива для Германии" занимает резко критическую позицию относительно помощи Украине и часто продвигает пророссийские нарративы. Ее риторика и действия идут в разрез с общим курсом правительства ФРГ и большинства немецких партий.

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Германия покупает оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о готовности продавать европейским странам оружие для поддержки Украины.

Он пообещал, что первые партии вооружения, в частности зенитные комплексы Patriot, поступят Вооруженным силам Украины уже в ближайшее время.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Воздушные силы вскоре получат две системы ПВО от Германии, а еще одну приобретет Норвегия.

В целом Берлин объявил, что готов сыграть одну из главных ролей в этой инициативе, а также призвал другие страны-члены НАТО "раскрыть кошельки" и помочь Украине оружием.

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