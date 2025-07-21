Некоторые факторы в жизни могут нарушать качество вашего сна.

Трудно заснуть, когда ваш разум никак не успокоится, а тело не расслабляется. Но если выпить один успокаивающий напиток, то ваш сон может стать спокойным и лучшим. По словам экспертов, таким напитком является вишневый сок, передает Eating Well.

"Вишневый сок содержит мелатонин и триптофан - два ключевых соединения, которые помогают регулировать циклы сна и бодрствования и способствуют улучшению качества сна", - заверила доктор медицинских наук Саманта ДеВито.

Как отмечают специалисты, вишня - один из немногих продуктов, который содержит мелатонин в естественном виде.

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"Мелатонин - это гормон, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования", - объяснила доктор медицинских наук, доктор философии Лорен Манакер.

Несмотря на то, что ваш организм вырабатывает мелатонин самостоятельно, несколько факторов могут нарушить его естественное производство, в том числе влияние света, нерегулярный график сна, употребление алкоголя и кофеина.

"Употребление терпкого вишневого сока может мягко повысить уровень мелатонина, что может помочь улучшить время засыпания и общее качество сна без сонливости, которая часто ассоциируется с определенными снотворными препаратами и добавками", - подчеркивают в материале.

Также, по словам экспертов, этот напиток содержит мощные антиоксиданты, которые играют значительную роль в улучшении сна и здоровья мозга.

"Терпкий вишневый сок является естественным источником антоцианов, антиоксидантных соединений, которые могут способствовать более глубокому и спокойному сну", - заверила ДеВито.

В Eating Well добавляют, что антиоксиданты помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление, которые могут негативно влиять на качество и эффективность сна.

"Уменьшение окислительного стресса путём потребления продуктов, богатых антиоксидантами, таких как терпкий вишнёвый сок, может поддержать как восстановительный сон, так и долговременное когнитивное здоровье", - отметили в материале.

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