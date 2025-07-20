Известно, что КНР аннексировала регион после вторжения в 1950-х годах.

Китай начал строительство гигантской дамбы в Тибете. В частности премьер-министр страны Ли Цян прибыл в город Нинчи на юге автономного района вблизи границы с Индией, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня. Об этом пишет Spiegel.

В издании отметили, что власти Пекина хотят использовать дамбу на реке Ярлунг-Цангпо для передачи электроэнергии в другие районы и производства энергии для региона.

По официальной информации, в Китае надеются, что строительство плотины, которая состоит из пяти электростанций, будет стоить почти 143,8 млрд евро.

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"Коммунистическая партия включила строительство плотины в свой текущий пятилетний план. Пекин наконец дал разрешение на строительство в декабре прошлого года. Ожидается, что плотина будет производить 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Она втрое превысит мощность знаменитой плотины "Три ущелья" на реке Янцзы и станет крупнейшей плотиной в мире", - объяснили в материале.

Журналисты напомнили, что река Ярлунг Цангпо, которую в Индии называют Брахмапутра, является одной из самых длинных в мире - около 3000 километров. Из Гималаев в Тибете она течет дальше через Индию и Бангладеш, где впадает в реку Ганг и Бенгальский залив.

По словам экспертов, такое сооружение является не только огромным вмешательством в природу, но и вызывает возмущение в соседних странах. В частности Индия и Бангладеш переживают, что перекрытие воды в верхнем течении будет иметь негативное влияние на территории, которые находятся ниже по течению. Эксперты ранее также предупреждали о возможном "водном конфликте" в регионе.

Также страны обеспокоены и тем, что горный регион неоднократно сотрясают землетрясения, поэтому обвал дамбы может привести к катастрофическому затоплению территорий.

В свою очередь в Пекине заверили, что дамба не будет иметь негативного влияния на территории ниже по течению.

"В то же время с помощью этого огромного строительного проекта Китай укрепляет свое доминирование в Тибете. Китайская Народная Республика аннексировала регион после вторжения в 1950-х годах и с тех пор контролирует его все более жесткой рукой. Тибетские дети изучают китайский язык в школе, тибетский флаг запрещен, как и фотографии Далай-ламы XIV. Духовному лидеру тибетцев недавно исполнилось 90 лет, и он десятилетиями живет в изгнании в Индии", - напомнили в Spiegel.

В издании добавили, что учитывая преклонный возраст Далай-ламы XIV, Китай может попытаться назначить собственного лидера, который будет лояльным к Пекину, в случае его смерти. Таким образом КНР будет контролировать Тибет не только политически, но и духовно.

Политика Китая - последние новости

Ранее издание BILD писало, что Китай и Россия готовят двойной удар, поэтому глобальному конфликту осталось 18 месяцев. Американский генерал Алексус Гринкевич считает, что если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он, вероятно, согласует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам понадобится каждая единица оборудования, каждый элемент техники и каждый боеприпас, который мы можем получить, чтобы быть готовыми", - предупредил военный.

Также сообщалось, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес России Китай пообещал стране-агрессору еще "более глубокую" поддержку. В частности китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что теперь две страны должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах".

По его словам, доверие между Китаем и Россией "углубилось", и страны "создают модель для нового типа международных отношений".

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