По словам ученого, эта вода была очень соленая и горькая.

В 2016 году под поверхностью канадской шахты профессор Барбара Шервуд Лоллар и ее команда нашли самую древнюю воду на Земле. Возраст воды, находящейся на глубине примерно трех километров под землей, составляет от 1,5 до 2,6 млрд лет. Однако наиболее впечатляющим является то, что сама ученая выпила ее. Об этом пишет Daily Galaxy, ссылаясь на исследование, которое опубликовано в журнале Nature.

Во время исследования шахты ведущий геолог Шервуд Лоллар и ее команда сначала ожидали найти "небольшие карманы" с задержанной водой. Однако, как оказалось, вода текла со скоростью литра в минуту.

"Когда люди думают об этой воде, они предполагают, что это, видимо, какое-то крошечное количество воды, которая застряла в скале. Но на самом деле, она очень сильно булькает прямо на вас", - объяснила исследовательница.

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Когда Шервуд попробовала эту воду, то рассказала, что она была "очень соленая и горькая", а также намного солонее морской воды.

"Для таких геологов, как она, такая высокая соленость была обнадеживающим знаком. Более соленая вода, как правило, более старая, и это подтверждало древнее происхождение воды. На самом деле, чем дольше вода находится под землей, тем солонее она становится, поскольку минералы со временем растворяются в ней", - подчеркивают в материале.

Кроме того, команда Лоллар сделала революционное открытие. Проанализировав состав воды, ученые обнаружили следы микробной жизни. Оказалось, что эти микробы существовали в воде миллиарды лет.

"Мы смогли указать, что сигнал, который мы видим в жидкостях, должен быть произведен микробиологией", - заметила Шервуд.

Поэтому такое открытие свидетельствует о том, что эти организмы могли процветать в климате, который был очень холодным.

В то же время, несмотря на специфический вкус воды, ученая не почувствовала никаких негативных последствий от употребления этой воды.

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