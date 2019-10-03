США вводят пошлины на товары из Европы: под прицелом виски, сыр, вино и сосиски

Пошлины на алкоголь и продукты питания из Европы стали ответом Вашингтона на помощь Брюсселя производителю самолетов Airbus.

Торговое представительство США объявило о введении новых пошлин в размере 25% на целый ряд европейских товаров на общую стоимость в $7,5 млрд.

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В официальном сообщении ведомства указывается, что такое решение стало результатом согласия Всемирной торговой организации (ВТО), рассматривавшей претензии Вашингтона к Брюсселю, передает РБК.

Как сообщает агентство Reuters, под новые пошлины, которые вступят в действие 18 октября, попали в том числе и продукты питания. Дополнительным налогом на ввоз в Соединенные Штаты будут облагаться односолодовый виски из Шотландии и Ирландии, французские вина, итальянские сыры, немецкие свиные сосиски. Также под пошлины попали свитеры и пуловеры британского производства.

В американском ведомстве объяснили, что решение было принято в связи с положительным результатом рассмотрения жалобы Вашингтона в арбитраже ВТО. США жаловались на субсидии, которые власти Евросоюза предоставляли Airbus. В течение нескольких лет американцы пытались убедить ВТО в том, что помощь Брюсселя крупнейшему в Европе производителю самолетов наносили серьезный ущерб Boeing. В частности, речь шла о том, что предоставленные Airbus денежные средства мешали Boeing успешно конкурировать при продаже лайнеров в страны Европы, Австралию, Китай, Южную Корею и Сингапур.

Глава Торгового представительства США Роберт Лайтизер заявил, что рассчитывает на то, что Евросоюз теперь вступит в переговоры с Вашингтоном, которые завершатся в пользу американских рабочих.

Как сообщает издание Irish Times, сильный удар новые пошлины нанесут по экономике Ирландии, которая экспортирует в США алкогольную и молочную продукцию на общую сумму в €818 млн. В последние недели лоббисты, действовавшие в интересах ирландских компаний, пытались убедить американцев в том, чтобы те не наносили удар по экономике страны.