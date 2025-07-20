Он считает, что Вашингтон не должен был вводить санкции против Москвы.

Скандально известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что введенные против Российской Федерации санкции якобы нанесли Соединенным Штатам Америки больший вред.

В интервью Bild он высказал мнение, что Вашингтон ошибся, оценивая российскую экономику. По словам Карлсона, некоторые "глупые люди" из Сената уверяли, что Россия является лишь "заправкой с ядерным оружием" и "пустынной страной с большим количеством газа":

"Мы недооценивали и не понимали сути российской экономики и российской цивилизации, и, в конце концов, нанесли себе больший вред, чем России... Мы послали очень четкий сигнал всем: не держите свои активы в долларах, потому что они могут быть использованы как политическое оружие. Это была самая тупая вещь, которую я когда-либо видел".

Позиция Такера Карлсона относительно войны

Американский консервативный политический комментатор ранее был ведущим Fox News. Он создал собственную платформу Tucker Carlson Network и ведет популярный еженедельный подкаст The Tucker Carlson Show.

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Карлсон известен резкой риторикой против "элиты США", критикой внешней политики страны и симпатией к Дональду Трампу.

В феврале он провел более двухчасовое интервью с кремлевским правителем Путиным - это был его первый разговор с западным журналистом после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Карлсон часто критиковал Украину и позицию Белого дома в этой войне. Президент Владимир Зеленский обвинил Карлсона в распространении кремлевских нарративов и работе на Путина.

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