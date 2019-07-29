НБУ допускает рост спроса иностранцев на украинские гособлигации

Регулятор отметил, что это будет способствовать укреплению гривни и более быстрому снижению учетной ставки.

Национальный банк Украины допускает вероятность увеличения спроса нерезидентов на гривневые облигации внутреннего государственного займа и соответствующего укрепления обменного курса гривни.

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Как говорится в опубликованной на сайте регулятора выдержке из протокола заседания Комитета Национального банка Украины по монетарной политике от 17 июля, это создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки, чем по базовому сценарию.

Члены комитета обсудили риски, связанные с притоком иностранного капитала в гривневые ОВГЗ, считая эти риски на сегодня незначительными.

Отмечается, в частности, что приток капитала лишь в государственный сектор не создает рисков перегрева потребительского спроса, так как фискальная политика остается взвешенной.

При этом, постепенное снижение стоимости государственных заимствований и удлинение их срочности снижает риски рефинансирования долга.

Кроме того, поддержка интереса иностранных инвесторов к государственным облигациям в гривне и в дальнейшем будет предопределять постепенную дедолларизацию долга и снижение валютных рисков.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,9 миллиарда гривень, или на 8,8%, - до 73 миллиардов гривень, достигнув 9,2% от их общего объема в обороте.