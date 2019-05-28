Украина летом будет сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы сотрудничества – секретарь СНБО

За лето наша страна должна подготовиться к новой программе, которая даст новый толчок для развития.

Украина летом будет активно сотрудничать с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами для подготовки новой программы сотрудничества с МВФ.

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Об этом заявил по итогам встречи с представителями миссии МВФ новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в прошлом советник Зеленского и экс-министр финансов Украины.

«Мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и другими международными институциями, чтобы за летний период, за время выборов подготовиться к новой программе, которая даст новый толчок для развития нашей страны», - сказал он.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила первый транш в объеме 1,4 млрд долл. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

21 мая миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве.