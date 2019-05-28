Текущая программа сотрудничества Украины и МВФ остается в силе - Данилюк

По его словам, видение будущего Украины у МВФ и команды Зеленского полностью совпадает.

Текущая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда stand-by, объемом 3,9 млрд долл., остается в силе.

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Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, в прошлом советник Владимира Зеленского и экс-министр финансов Украины.

«Был вопрос, какой статус действующей программы stand-by? Эта программа остается», - сказал Данилюк по итогам встречи с представителями миссии МВФ в Киеве.

По его словам, видение будущего развития Украины у Международного валютного фонда и команды президента Владимира Зеленского полностью совпадает.

«Мы презентовали нашу повестку дня, как мы видим развитие страны, как мы видим наше сотрудничество. Полностью совпадают позиции», - сказал Данилюк.