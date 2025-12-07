На следующей неделе курс доллара не должен претерпеть значительных изменений.

Украинцы должны быть готовы к тому, что до 14 декабря ситуация на валютном рынке будет иметь сугубо медийные признаки "раскачиваемости". На самом деле курс валют контролируемый и в меру предсказуемый.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН заверил, что на данный момент отсутствуют риски курсового хаоса.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до середины декабря 2025 года будет находиться в пределах 42,2-42,6 гривни на межбанке и 42,3-42,8 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 14 декабря будут стоить 4230-4280 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 42300-42800 гривень.

В то же время банкир считает, что курс евро в этот же период будет находиться в пределах 48-49,75 гривни на межбанке и 48-49,75 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 14 декабря будут стоить 4800-4975 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000-49750 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что по состоянию на конец 2025 года доллар может вырасти до уровня в 43-43,5 гривни. Он отметил, что в целом декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины.

