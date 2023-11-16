Фиктивные пункты обмена валют использовали лицензии других субъектов хозяйствования.

В Киеве разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые продавали поддельные доллары США через обменные пункты.

Об этом сообщила столичная прокуратура. По данным следствия, злоумышленники обустроили на территории столицы фиктивные пункты обмена валют, которые незаконно работали, используя лицензии других субъектов хозяйствования.

Один из пострадавших, которому продали фальшивые деньги, обратился в правоохранительные органы. В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт продажи 1,5 тыс. фальшивых американских долларов в одном из пунктов обмена валют. Это были банкноты старого образца, номиналом 100 долларов каждая.

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Во время обысков установлен еще один обменный пункт, в котором злоумышленники также реализовали фальшивые деньги. В помещении изъяли наличные в иностранной валюте и гривнях, технику на общую сумму более 2 млн грн.

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к осуществлению незаконной деятельности.

Фальшивомонетчики в Украине

В августе правоохранители нейтрализовали группировку фальшивомонетчиков, которые собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США. Организатор - житель Ужгорода, который привлек к "бизнесу" двух сообщников – жителей Киева и Львова. Во время обысков изъято более $70 тыс., из них $50 тыс. – фальшивые.

А в ноябре стало известно, что 43-летний житель города Арциз Одесской области самостоятельно изготавливал банкноты национальной валюты Украины номиналом 500 грн, которые сбывал за 150 грн за купюру.

Согласно сообщению Одесской областной прокуратуры, с помощью компьютера он делал скрин купюры, распечатывал ее и склеивал. С помощью лака "умелец" воспроизводил защитные элементы, которые внешне соответствуют банкноте Национального банка Украины, что придавало купюрам подлинный вид.

Фальшивомонетчика задержали во время сбыта поддельных 23 500 грн. Всего задокументирован факт сбыта дельцом поддельных 75 тыс. грн.

"Художнику" сообщили о подозрении по факту изготовления и сбыта поддельной национальной валюты Украины (ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса).

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