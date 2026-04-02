Россияне сбрасывают с дронов в Сумской и Черниговской областях фальшивые гривни: чем они опасны

Сканирование кода на подделках может привести к взлому телефона и получению врагом доступа к личным данным.

В Черниговской и Сумской областях россияне с помощью беспилотников сбрасывают листовки в виде гривневых купюр с QR-кодами, ведущими на вражеские ресурсы. О таких случаях в Сумской области заявили и. о. городского головы Сум Артем Кобзар и начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

"Зафиксированы случаи распространения врагом поддельных купюр с помощью БПЛА. На них могут содержаться провокационные надписи и QR-коды, ведущие на вражеские информационные ресурсы", – отметил Кобзар.

Он призвал в случае обнаружения таких предметов не поднимать их и немедленно сообщать в полицию или ГСЧС.

Григоров рассказал, что сброшенные деньги обнаружили в двух районах области.

"Обнаруженные предметы изъяты для экспертизы. Россияне системно используют беспилотники не только для атак, но и для сбрасывания подозрительных предметов. На этот раз это попытка провокации", – добавил глава ОВА.

В Черниговской области о таких случаях сообщил начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко. Он рассказал, что купюры выявили в Сновске, недалеко от границы с РФ. Там также на купюрах изображен QR-код со ссылкой на канал, где россияне предлагают "новости и настоящие деньги".

"Это – не деньги. Это опасность! Просьба ко всем: не трогать такие "подарки" и не сканировать. Будьте осторожны с подозрительными предметами", – подчеркнул Мирошниченко.

Зафиксировали фальшивые купюры и в Новгород-Северском, сообщил начальник ГВА Александр Селиверстов.

"Сегодня утром в городе зафиксировано сбрасывание с БПЛА опасных "листовок", стилизованных под денежные купюры. В чем опасность? На бумажках размещены QR-коды. Сканирование такого кода – это прямой путь к взлому вашего телефона или получению врагом доступа к вашим персональным данным", – предупредил он.

Селиверстов посоветовал не трогать эти фальшивые купюры и не сканировать коды.

Случаи сброса мин с "Шахедов"

Как сообщал УНИАН, в январе в разных уголках Украины фиксировались случаи сброса "Шахедами" мин ПТМ-3. Они имеют магнитный детонатор.

Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что это расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к "Шахеду" и взорвется. Также "Флеш" рассказал, что мина имеет магнитный детонатор и квадратную форму.

