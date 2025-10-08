Жителям Шостки и большинства окрестных населенных пунктов возобновили поставки газа.

После российских атак на критическую инфраструктуру города Шостки и окрестных сел, во вторник, 7 октября, 33 тысячам абонентов восстановили газоснабжение, сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий в Facebook.

"Аварийные работы продолжались сутки. По состоянию на сейчас 33 тысячи абонентов получают газ в полном объеме. Восстановлено также газоснабжение окрестных населенных пунктов - Богданки, Ображиевки, Ковтунового, Мироновки, Крупца и Шкирмановки", - сообщил Корецкий.

В то же время, он отметил, что в поселке Воронеж подача газа возобновится после того, как будет завершен ремонт на одном из поврежденных газовых объектов. Пока что там продолжаются работы.

Также в Шосткинском городском совете сообщили во вторник, 7 октября, что постепенно восстанавливается электроснабжение во всех микрорайонах. Однако, пока что в соответствии временных графиков, с лимитированными объемами.

Указывается, что такой подход помогает стабилизировать энергосистему и перейти к наращиванию объемов электроснабжения. Соответствующие службы - энергетики, газовики, коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить предоставление услуг жителям Шосткинской громады.

Жителям напомнили, что продолжают работать пункты несокрушимости с источниками энергии для подзарядки гаджетов и бесплатным интернетом. Также увеличено количество локаций (с 5 до 10 - прим. ред) для раздачи горячего питания и чая уязвимым категориям населения.

Последствия атак России по Сумской области

Ранее УНИАН сообщал, что начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров рассказал, что в результате атаки по железнодорожному вокзалу в Шостке погиб 71-летний мужчина. Он добавил, что еще восемь раненых находятся в медицинских учреждениях, двое из них лежат в реанимации - их состояние стабильное. Григоров добавил, что пострадавшие дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Также мы писали, что городской голова Игорь Терехов предупредил жителей Харькова, что из-за российских атак по энергетическим объектам грядущая зима может быть самой тяжелой для горожан за все годы полномасштабной войны. Известно, что в последние дни в результате вражеских атак уничтожены две трансформаторные подстанции, которые питали Харьков. В то же время, Терехов отметил, что благодаря круглосуточной работе энергетиков и коммунальных служб Харькова электроснабжение удается восстанавливать.

