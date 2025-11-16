Президент поручил поручил поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Президент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку управления энергетической сферой и связанными с ней институтами.

Об этом он сообщил в Telegram. "Утром провели онлайн-совещание с премьер-министром Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами", - заявил он.

По словам главы государства, он поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Второе - обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора. Третье - поручил премьер-министру внести на рассмотрение Верховной Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины", - отметил он.

Кроме того, Зеленский поручил в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца года.

"Пятое - оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, которые сбежали в Россию. Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины, для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины", - подчеркнул президент.

Коррупционное дело "Мидас"

Как сообщал УНИАН, коррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс. НАБУ и САП продолжают обыски жилья участников преступной организации.

Financial Times писало, что в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них даже заметили золотой унитаз. Также правоохранители нашли аудиозаписи чиновников, которые обсуждают стратегии отмывания денег.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на громкий коррупционный скандал в украинской энергетике. Он заявил, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его, что Россия непременно использует любые коррупционные скандалы в Украине для пропагандистских атак.

